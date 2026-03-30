Liverpool na zakupach we Włoszech. Interesuje się znanym obrońcą

Liverpool uczestniczy w wyścigu o zakontraktowanie Evana Ndicki. AS Roma wyceniła swojego piłkarza na około 45 milionów euro - informuje brytyjski serwis TEAMtalk.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool w trakcie nadchodzącego letniego okna transferowego może stracić Ibrahimę Konate. Kontrakt francuskiego stopera z angielskim klubem obowiązuje bowiem tylko do 30 czerwca 2026 roku, a rozmowy między stronami w sprawie nowej umowy utknęły w martwym punkcie. Dlatego włodarze z Anfield Road rozglądają się już na rynku za nowym środkowym obrońcą, który mógłby w niedalekiej przyszłości zastąpić 26-letniego defensora.

Jednym z kandydatów do przeprowadzki na Anfield Road jest Evan Ndicka – czytamy na portalu „TEAMtalk”. AS Roma oczywiście chciałaby zatrzymać swojego zawodnika, jednak w przypadku nacisków ze strony samego piłkarza możliwa jest zmiana jego barw klubowych.

Działacze ze Stadio Olimpico wycenili swojego stopera na około 45 milionów euro, co może stanowić punkt wyjścia do ewentualnych negocjacji z Liverpoolem. Doświadczonego defensora obserwują także FC Barcelona, Manchester United oraz Tottenham Hotspur.

27-krotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej z powodzeniem występuje w barwach Romy od lipca 2023 roku, kiedy trafił do Rzymu na zasadzie wolnego transferu z Eintrachtu Frankfurt. 26-letni obrońca w trwającej kampanii rozegrał 35 meczów i zdobył 5 bramek. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” szacuje wartość Ndicki na 35 milionów euro. Kontrakt iworyjskiego zawodnika z aktualnym pracodawcą jest ważny do 30 czerwca 2028 roku.