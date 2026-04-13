Europejski gigant chce Mazurka! Polak trafiłby pod skrzydła słynnego trenera [NASZ NEWS]

Jagiellonia sprzedała do FC Porto Oskara Pietuszewskiego, ale być może na tym nie koniec jej głośnych transferów. Docierają do nas wieści, że wielki klub zainteresował się też Bartoszem Mazurkiem. Ujawniamy szczegóły.

Pietuszewski przetarł szlak

O Oskarze Pietuszewskim mówi się od wielu miesięcy bardzo dużo. Najpierw w konteście transferu do FC Porto, potem w kwestii jego powołania do reprezentacji Polski, a następnie w obliczu debiutu. Jak wiadomo, wejście do „Smoków” miał Oskar bardzo dobre, o czym świadczy choćby jego ostatni mecz, rozegrany w niedzielę.

Od meczu z Fiorentiną sporo dyskutuje się też o innym talencie z Jagiellonii Białystok. Chodzi oczywiście o Bartosza Mazurka. Pomocnik Jagiellonii dał wtedy popis, strzelajac włoskiej drużynie aż trzy gole. I choć już wcześniej trafiał na radar znanych klubów, o tyle, co oczywiste, tamto spotkanie mocno zwiększyło zainteresowanie tym graczem, o czym mówił nawet działacz… Lechii Gdańsk.

Benfica też chce perełkę z Białegostoku

Z naszych informacji wynika, że duże zainteresowanie Mazurkiem wyraża od pewnego czasu Benfica Lizbona, czyli kolejny portugalski gigant! Czyżby działacze tego klubu chcieli iść śladem FC Porto i też dokonać zakupu w Białymstoku? W Portugalii zapewniają nas, że to zainteresowanie jest spore, a Benfica ma rozpatrywać złożenie oferty wykupu Mazurka już w letnim okienku transferowym.

Gdyby faktycznie doszło do takiej transakcji, to Jagiellonia bardzo mocno zbudowałaby się na portugalskim rynku i to wśród tamtejszych gigantów. W tym momencie portal Transfermarkt wycenia polskiego pomocnika na 3,5 mln euro.

Mógłby pracować z Mourinho

19-latek rozegrał w tym sezonie Ekstraklasy 18 meczów, w których strzelił jednego gola i zaliczył 3 asysty. Ogólnie w tym sezonie ma 31 występów, 5 bramek i 3 decydujące podania.

Jest reprezentantem Polski do lat 19, a umowa z Jagiellonią wiąże go do lata 2028 rok z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. To oznacza, że Jagiellonia w pełni kontroluje sytuację kontraktową piłkarza.

Po rozegraniu 29. kolejek Benfica jest na trzecim miejscu w tabeli, ze stratą siedmiu punktów do lidera FC Porto. Szkoleniowcem 38-krotnego mistrza Portugalii jest obecnie Jose Mourinho.