Europejski gigant chce Mazurka! Polak trafiłby pod skrzydła słynnego trenera [NASZ NEWS]

Pietuszewski przetarł szlak
O Oskarze Pietuszewskim mówi się od wielu miesięcy bardzo dużo. Najpierw w konteście transferu do FC Porto, potem w kwestii jego powołania do reprezentacji Polski, a następnie w obliczu debiutu. Jak wiadomo, wejście do „Smoków” miał Oskar bardzo dobre, o czym świadczy choćby jego ostatni mecz, rozegrany w niedzielę.
Od meczu z Fiorentiną sporo dyskutuje się też o innym talencie z Jagiellonii Białystok. Chodzi oczywiście o Bartosza Mazurka. Pomocnik Jagiellonii dał wtedy popis, strzelajac włoskiej drużynie aż trzy gole. I choć już wcześniej trafiał na radar znanych klubów, o tyle, co oczywiste, tamto spotkanie mocno zwiększyło zainteresowanie tym graczem, o czym mówił nawet działacz… Lechii Gdańsk.
Benfica też chce perełkę z Białegostoku
Z naszych informacji wynika, że duże zainteresowanie Mazurkiem wyraża od pewnego czasu Benfica Lizbona, czyli kolejny portugalski gigant! Czyżby działacze tego klubu chcieli iść śladem FC Porto i też dokonać zakupu w Białymstoku? W Portugalii zapewniają nas, że to zainteresowanie jest spore, a Benfica ma rozpatrywać złożenie oferty wykupu Mazurka już w letnim okienku transferowym.
Gdyby faktycznie doszło do takiej transakcji, to Jagiellonia bardzo mocno zbudowałaby się na portugalskim rynku i to wśród tamtejszych gigantów. W tym momencie portal Transfermarkt wycenia polskiego pomocnika na 3,5 mln euro.
Mógłby pracować z Mourinho
19-latek rozegrał w tym sezonie Ekstraklasy 18 meczów, w których strzelił jednego gola i zaliczył 3 asysty. Ogólnie w tym sezonie ma 31 występów, 5 bramek i 3 decydujące podania.
Jest reprezentantem Polski do lat 19, a umowa z Jagiellonią wiąże go do lata 2028 rok z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. To oznacza, że Jagiellonia w pełni kontroluje sytuację kontraktową piłkarza.
Po rozegraniu 29. kolejek Benfica jest na trzecim miejscu w tabeli, ze stratą siedmiu punktów do lidera FC Porto. Szkoleniowcem 38-krotnego mistrza Portugalii jest obecnie Jose Mourinho.