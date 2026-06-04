Enrique prosi o transfer z Barcelony. Może poświęcić piłkarza PSG

PressFocus Na zdjęciu: Luis Enrique

Enrique prosi o transfer Gaviego. W drugą stronę Ramos?

Paris Saint-Germain ponownie okazało się najlepszą drużyną w Europie, natomiast Luis Enrique nieustannie dostrzega braki i domaga się wzmocnień składu. Uważa, że francuski gigant ma potencjał, aby zdominować światowy futbol na lata, ale nie może spoczywać na laurach. W ostatnim czasie paryżanie byli łączeni z takimi nazwiskami, jak Julian Alvarez, Morgan Rogers czy Yan Diomande – to jasno wskazuje kierunek, jakim jest potrzeba wzmocnienia ofensywy. Hiszpan nie zapomina też o ruchach do środka pola i swoim ulubieńcu, czyli Gavim. Gwiazdor Barcelony od dawna jest jego wymarzonym transferem.

Wygląda na to, że tego lata znów podejmie próbę sprowadzenia go na Parc des Princes. Być może Blaugrana będzie bardziej skora do rozmów, skoro wydała już wielkie pieniądze na Anthony’ego Gordona, a do tego planuje inne transfery.

Z informacji „El Nacional” wynika, że Enrique miał już podjąć trud i poruszyć ten temat w towarzystwie Jorge Mendesa. W grę wchodziłaby wymiana, w ramach której Gavi wylądowałby w PSG, a w drugą stronę powędrowałby Goncalo Ramos. Nie jest tajemnicą, że Barcelona poszukuje napastnika, który zastąpi Roberta Lewandowskiego. Celem numer jeden pozostaje Alvarez, ale jeśli nie uda się go sprowadzić – być może spojrzy na inne kandydatury, w tym Portugalczyka.

Ramos zapowiadał się na jednego z najciekawszych snajperów w Europie, ale transfer do PSG nie wyszedł mu na dobre. Ma problemy z regularnym graniem i potrzebuje zmiany otoczenia, by wrócić na swój optymalny poziom.