Endrick znalazł się na celowniku gigantów. To może być zwrot akcji

Endrick jest bliski wypożyczenia z Realu Madryt. Jak donosi Mundo Deportivo, nie tylko Olympique Lyon jest zainteresowany Brazylijczykiem.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Liverpool i Tottenham walczą o pozyskanie Endricka

Endrick niemal na pewno zostanie wypożyczony w zimowym okienku transferowym. Brazylijczyk potrzebuje regularnych występów, ponieważ chce znaleźć się w kadrze Canarinhos na mundial w USA, Meksyku i Kanadzie.

Real Madryt wie, że brak gry nie pomaga rozwojowi 19-latka, dlatego klub zgodził się na półroczne wypożyczenie. Sam piłkarz naciskał na taki ruch, bo obecnie nie widzi dla siebie realnych szans na grę w zespole Xabiego Alonso.

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że Olympique Lyon jest już w zasadzie dogadany z młodym napastnikiem i niedługo ma się pojawić oficjalne potwierdzenie. Jednak według doniesień „Mundo Deportivo” sytuacja może się jeszcze zmienić, gdyż do gry dołączyli angielscy giganci. Zarówno Liverpool, jak i Tottenham analizują możliwość sprowadzenia Endricka.

The Reds szukają zastępstwa dla Aleksandra Isaka, który odniósł poważną kontuzję. Z kolei Spurs od dłuższego czasu rozglądają się za wzmocnieniem do ofensywy zespołu Thomasa Franka. Ostateczna decyzja będzie zależała od władz Królewskich i samego zawodnika. Wszystko powinno rozstrzygnąć się w najbliższych tygodniach.

