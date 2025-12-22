Rodrygo ma trzy wielkie opcje na stole. Gwiazdor zdecydował, gdzie chce grać

Rodrygo znów jest kluczową postacią Realu Madryt. Według Defensa Central Manchester City, Bayern Monachium oraz Liverpool wyrazili zainteresowanie Brazylijczykiem.

Rodrygo zdecydował ws. transferu

Rodrygo długo czekał na moment przełamania. Początek sezonu był dla skrzydłowego wyjątkowo ciężki, ponieważ przez wiele tygodni nie był w dobrej formie. Przełom nastąpił w meczu z Manchesterem City, po którym Brazylijczyk odzyskał pewność siebie. Od tego momentu gra Brazylijczyka wyraźnie się poprawiła, co zauważył również Xabi Alonso.

Obecnie 24-latek jest ważnym ogniwem ofensywy Realu Madryt. To nie umknęło uwadze największych klubów. Manchester City, Bayern Monachium oraz Liverpool wciąż monitorują sytuację zawodnika i analizują możliwość transferu.

Piłkarz nie ukrywa jednak, że jego priorytetem jest pozostanie na Santiago Bernabeu. Kontrakt młodego zawodnika obowiązuje do 2028 roku, a Królewscy wyceniają go na około 100 milionów euro. Temat odejścia był realny latem, ale żadna oferta nie spełniła oczekiwań władz klubu.

Według „ESPN” piłkarz jasno zakomunikował swojemu otoczeniu, że chce odwdzięczyć się zaufanie klubu i kibiców. Regularna gra w Realu Madryt ma pomóc mu wejść na najwyższy poziom. Sam Florentino Perez jest zadowolony z takiej postawy reprezentanta Brazylii.

