Romano potwierdził transfer Realu Madryt. Więcej nie będzie

Fabrizio Romano ogłosił swoje słynne "here we go". Zdaniem eksperta, transfer Endricka z Realu Madryt do Olympique Lyon, który obejmuje półroczne wypożyczenie został w pełni dogadany i brakuje tylko oficjalnego komuniaktu.

Endrick zostanie wypożyczony do Lyonu

Endrick już od dawna był łączony z transferem do Lyonu. Kilka dni temu L’Equipe informowało, że do pełnego porozumienia brakuje tylko kilku szczegółów, które jednak nie powinny wpłynąć na rozmowy z Realem Madryt. Teraz te doniesienia potwierdził Fabrizio Romano. Brazylijczyk w styczniu zmieni klubu. Co więcej, zdaniem Jorge Picona, będzie to jedyny ruch Królewskich podczas zimowego okna transferowego.

Zgodnie z informacjami L’Equipe, Lyon zapłaci Realowi milion euro opłaty za wypożyczenie. Madrycki klub pokryje jednak połowę wynagrodzenia zawodnika. Umowa zawiera także warunek dotyczący minimalnej liczby występów Endricka, choć dokładne liczby nie zostały ujawnione.

W porozumieniu nie przewidziano opcji wykupu. Oznacza to, że po zakończeniu wypożyczenia Endrick wróci na Santiago Bernabeu. Celem tej operacji jest zapewnienie młodemu napastnikowi regularnej gry, której do tej pory brakowało mu pod wodzą Xabiego Alonso.

Endrick nie zdołał wywalczyć sobie stałej pozycji w Realu i potrzebuje minut, aby kontynuować rozwój. Wypożyczenie do Ligue 1 ma mu pomóc odbudować rytm meczowy i pokazać pełnię potencjału na wysokim poziomie.

Sam zawodnik liczy również na poprawę swojej pozycji w kontekście reprezentacji Brazylii. Regularna gra ma zwiększyć jego szanse na znalezienie się w kadrze na mistrzostwa świata w 2026 roku.

