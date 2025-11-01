Endrick rozchwytywany. Lyon nie jest jedyną opcją dla talentu Realu

Endrick może opuścić Real Madryt już w styczniu. Według "Foot Mercato" Brazylijczyk rozważa odejście na wypożyczenie, a Olympique Lyon jest głównym kandydatem do jego pozyskania, ale nie jedynym.

QSP / Alamy Na zdjęciu: Endrick Felipe Moreira

Endrick na celowniku wielu klubów

Endrick znalazł się w centrum transferowych spekulacji. Młody napastnik Realu Madryt, który nie rozegrał w tym sezonie ani minuty pod wodzą Xabiego Alonso, może opuścić klub zimą. Początkowo Brazylijczyk nie był zainteresowany wypożyczeniem, lecz brak gry zmienił jego nastawienie.

Według „Foot Mercato” zawodnik znalazł się na liście życzeń Olympique Lyon. Francuski klub prowadzi w wyścigu o jego sprowadzenie, ale rozmowy wciąż trwają. Otoczenie piłkarza analizuje również inne propozycje, chcąc znaleźć najlepszą opcję dla dalszego rozwoju.

Zainteresowanie Endrickiem jest ogromne. Źródła podają, że o wypożyczenie pyta co najmniej tuzin klubów. Na liście znajdują się m.in. Bayer Leverkusen, były zespół Alonso, AS Roma oraz kilka drużyn z Premier League. Oferty napływają także z Portugalii, Rosji, Bliskiego Wschodu i MLS.

Mimo licznych propozycji napastnik chce pozostać w czołowej europejskiej lidze. Jego celem jest regularna gra na najwyższym poziomie, aby zwiększyć szanse na powołanie do reprezentacji Brazylii na mundial w 2026 roku.

Lyon wydaje się idealnym kierunkiem. Klub oferuje duże szanse na grę i spokojne środowisko do rozwoju. Na razie jednak nic nie zostało przesądzone. Przyszłość Endricka zależy od dalszych rozmów, które mogą przesądzić o jego losie w drugiej części sezonu.

Zobacz również: Kane może poprosić o transfer do giganta. Klauzula zmienia wszystko