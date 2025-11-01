Endrick dał zielone światło na transfer. Przejdzie do znanej drużyny

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Olympique Lyon finalizuje wypożyczenie Endricka

Endrick w obecnym sezonie nie rozegrał ani minuty w barwach Realu Madryt. Na początku rozgrywek młody Brazylijczyk zmagał się z kontuzją, jednak od kilku tygodni jest już w pełni gotowy do gry. Mimo to nie doczekał się jeszcze debiutu pod wodzą nowego szkoleniowca ekipy Królewskich – Xabiego Alonso. Sytuacja ta sprawiła, że 18-letni napastnik zaczął poważnie rozważać zmianę otoczenia. Jak donoszą hiszpańskie media, zawodnik jest zdecydowany opuścić Madryt już w zbliżającym się zimowym okienku transferowym, aby regularnie pojawiać się na murawie oraz rozwijać swoje umiejętności.

W grę ma wchodzić półroczne wypożyczenie bez opcji wykupu, ponieważ Endrick wciąż wiąże swoją przyszłość z Realem i chce w dłuższej perspektywie odnieść sukces w stolicy Hiszpanii. Władze z Santiago Bernabeu także nie zamierzają z niego rezygnować, wierząc w jego ogromny potencjał. Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, 14-krotny reprezentant Brazylii jest o krok od przenosin do Olympique’u Lyon. Francuski klub od kilku dni prowadzi zaawansowane rozmowy z Realem Madryt. Wydaje się, że zawarcie między stronami całkowitego porozumienia jest bardzo blisko.

Co więcej, sam zawodnik miał już dać zielone światło na przeprowadzkę do drużyny Les Gones. Olympique Lyon spełnia wszystkie warunki, których oczekiwał napastnik – gra w jednej z topowych lig (Ligue 1), rywalizuje w europejskich pucharach (Liga Europy) oraz gwarantuje mu miejsce w podstawowym składzie. Endrick przeniósł się na Stary Kontynent w lipcu 2024 roku z Palmeiras za niespełna 50 milionów euro. Dotychczas w koszulce zespołu Królewskich rozegrał 37 spotkań, w których zdobył 7 bramek i zaliczył 1 asystę.