Kane może poprosić o transfer do giganta. Klauzula zmienia wszystko

Harry Kane błyszczy w barwach Bayernu Monachium jak nigdy dotąd. Według "Sportu" Anglik ma jednak klauzulę odejścia w kontrakcie, która może otworzyć mu drogę do nowego klubu już w przyszłym roku.

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane zachwyca w Bayernie, ale jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania

Bayern Monachium przeżywa wyjątkowy okres. Zespół Vincenta Kompany’ego rozpoczął sezon w imponującym stylu, notując osiem zwycięstw z rzędu. To jeden z najlepszych startów w historii, a ich forma budzi respekt na całym kontynencie.

Wśród wielu bohaterów drużyny na pierwszy plan wybija się Harry Kane. Napastnik jest liderem ofensywy i symbolem skuteczności. W wieku 32 lat Anglik przeżywa najlepszy moment w karierze. W poprzednim sezonie zdobył 41 bramek i zanotował 14 asyst. Teraz chce pójść jeszcze dalej. Już ma na koncie 22 trafienia w 14 meczach we wszystkich rozgrywkach i nie zamierza zwalniać tempa.

Według „Sportu” przyszłość Kane’a w Monachium nie jest jednak pewna. Napastnik ma w kontrakcie klauzulę odejścia w wysokości 65 milionów euro. Może ją aktywować w styczniu, co pozwoliłoby mu opuścić klub latem 2026 roku. Umowa Anglika obowiązuje do 2027, dlatego Bayern może rozważyć sprzedaż, by odzyskać część zainwestowanej kwoty.

Podobna sytuacja miała już miejsce w przypadku Roberta Lewandowskiego. Polak również odchodził z Bayernu na rok przed końcem kontraktu, gdy Blaugrana zapłaciła za niego 45 milionów euro plus bonusy. Taki scenariusz w przypadku Kane’a nie byłby więc niczym nowym.

Na razie jednak Anglik koncentruje się na grze w Bawarii. Jego celem jest zdobywanie kolejnych trofeów z Bayernem i utrzymanie najwyższej formy. Po pierwszym w karierze mistrzostwie kraju Kane nie zamierza się zatrzymywać.

