Paulo Dybala bliski odejścia z Romy. Ma przejść do legendarnego klubu

Paulo Dybala prawdopodobnie nie przedłuży kontraktu z Romą. Wszystko wskazuje na to, że 32-letni napastnik wyląduje w Boca Juniors - poinformowała stacja TyC Sports.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Boca Juniors poważnie zabiega o Paulo Dybalę

Paulo Dybala ma ważny kontrakt z Romą tylko do 30 czerwca 2026 roku. Coraz więcej wskazuje na to, że strony nie przedłużą wygasającej umowy, ponieważ rozmowy od dłuższego czasu stoją w martwym punkcie. Władze klubu nie są przekonane do warunków proponowanych przez zawodnika, a sam Argentyńczyk oczekuje jasnej deklaracji co do swojej roli w zespole. Taki scenariusz sprawia, iż już podczas najbliższego letniego okienka transferowego cofnięty napastnik może zmienić otoczenie bez kwoty odstępnego.

Sprowadzenie piłkarza tej klasy za darmo byłoby bez wątpienia dużą okazją rynkową. Co ciekawe, 40-krotny reprezentant Argentyny może wrócić do swojej ojczyzny. Jak informuje stacja „TyC Sports”, poważne zainteresowanie Dybalą wykazuje bowiem Boca Juniors.

Klub mający siedzibę w Buenos Aires marzy o wielkim nazwisku, które podniosłoby rangę ligi oraz przyciągnęło kibiców na trybuny La Bombonery. Według źródła przeprowadzka 32-letniego Argentyńczyka do Ameryki Południowej jest bardzo realnym scenariuszem.

Paulo Dybala od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy swojego pokolenia. Karierę rozpoczynał w Instituto Cordoba, a do Europy trafił w 2012 roku, podpisując kontrakt z Palermo. Trzy lata później przeniósł się do Juventusu, z którym wygrał pięć mistrzostw Włoch. Od lata 2022 roku reprezentuje barwy Romy. W obecnym sezonie rozegrał 22 spotkania, zdobył 3 bramki i zanotował 4 asysty, spędzając na boisku niespełna 1300 minut.