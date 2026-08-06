Raków ruszył po piłkarza z Portugalii. Kwota robi ogromne wrażenie

Raków Częstochowa nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Czerwono-niebiescy chcą wzmocnić środek defensywy i są gotowe wydać ponad milion euro na młodego stopera z Portugalii.

fot, SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Cygan

Transfer za milion euro? Raków właśnie wysłał jasny sygnał rywalom

Raków Częstochowa intensywnie pracuje nad kolejnym ruchem w letnim oknie transferowym. Po nie do końca udanym początku sezonu sztab szkoleniowy uznał, że jednym z priorytetów jest sprowadzenie nowego środkowego obrońcy, który podniesie jakość rywalizacji i ustabilizuje linię defensywną.

Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl, na celowniku klubu z PKO BP Ekstraklasy znalazł się Gilberto Batista. To 22-letni portugalski stoper, który reprezentuje barwy Moreirense. Ma za sobą kampanię, w której trakcie wywalczył miejsce w podstawowym składzie.

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Batista jest wychowankiem Sportingu Lizbona, jednak nie zdołał przebić się do pierwszej drużyny jednego z największych klubów w Portugalii. Po przenosinach do Moreirense potrzebował czasu, aby zaaklimatyzować się w nowym otoczeniu. Początkowo pełnił rolę rezerwowego, lecz w rozgrywkach 2025/2026 stał się ważnym ogniwem zespołu i regularnie pojawiał się na boisku.

To właśnie jego rozwój przekonał działaczy Rakowa, że warto zainwestować znaczące środki. Według informacji przekazanych przez znanego polskiego dziennikarza, klub z Częstochowy jest gotowy zapłacić za defensora ponad milion euro.

Na razie nie wiadomo, czy taka oferta przekona Moreirense do sprzedaży zawodnika. Jedno jest jednak pewne, że Raków nie zamierza rezygnować z walki o wzmocnienie defensywy.