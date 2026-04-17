Barcelona oficjalne zapytała o nowego napastnika! 35 milionów euro klauzuli

Barcelona szuka nowego napastnika i właśnie oficjalnie wysłała zapytanie do Atletico Madryt o Alexandra Sorlotha. Ten ruch wydaje się być bardzo dobrą opcją i przede wszystkim w zasięgu klubu, o czym donosi Matteo Moretto z hiszpańskiej "Marki".

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona w tym sezonie zmierza po mistrzostwo Hiszpanii i najpewniej będzie to najważniejsza zdobycz obecnej kampanii. Trudno bowiem sobie wyobrazić, że Real Madryt w ostatniej fazie wyprzedzi ich w La Liga. Niemniej wszyscy zaczynają już żyć tym, co wydarzy się latem. Klub bowiem musi sprowadzić wówczas przynajmniej dwóch nowych graczy na europejskim poziomie. Mowa o obrońcy oraz napastniku. I choć pozyskanie tego pierwszego wydaje się być bardzo blisko, to kwestia wzmocnienia ofensywy nadal stawia wiele znaków zapytania.

W ostatnim czasie z klubem ze stolicy Katalonii łączonych było wielu graczy, ale do tej pory niewiele z tego wynikło. Teraz jednak może pojawić się pewien przełom. Według informacji przekazanych przez Matteo Moretto z „Marki”, Barcelona złożyła oficjalne zapytanie o Alexandra Sorlotha z Atletico Madryt. Być może to właśnie Norweg, a nie jego klubowy kolega Julian Alvarez, stanie się w najbliższym czasie głównym celem władz Blaugrany. Klauzula wykupu Sorlotha z obecnej drużyny wynosić ma 35 milionów euro, o czym donosi z kolei „Mundo Deportivo”.

Alexandr Sorloth w tym sezonie rozegrał w sumie 47 spotkań, w których zdobył 17 goli oraz zanotował jedną asystę. 30-latek na koncie ma blisko 170 spotkań w lidze hiszpańskiej i niespełna 70 trafień. W przeszłości reprezentował on barwy m.in. Realu Sociedad. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Norwegii na 20 milionów euro. Jego umowa wygasa w czerwcu 2028 roku.

