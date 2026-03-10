Juventus liczy na spadek Tottenhamu. Planuje hitowy ruch

Destiny Udogie prawdopodobnie opuści Tottenham Hotspur, jeśli ekipa Kogutów spadnie z Premier League. Na taki scenariusz liczy Juventus, który widziałby u siebie 23-letniego wahadłowego - donosi we wtorkowe popołudnie serwis Calciomercato.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Destiny Udogie celem transferowym Juventusu

Tottenham Hotspur zawodzi w obecnym sezonie, zajmując dopiero 16. miejsce w tabeli Premier League. Drużyna Spurs posiada na swoim koncie zaledwie 29 punktów i wciąż nie może być pewna utrzymania w elicie. W przypadku realizacji najczarniejszego scenariusza najlepsi piłkarze londyńskiego klubu prawdopodobnie rozpoczęliby poszukiwania nowych zespołów, nie chcąc występować na drugim poziomie rozgrywkowym. Sytuacja sportowa Tottenhamu jest więc uważnie obserwowana przez inne potęgi ze Starego Kontynentu.

Jednym z najbardziej wartościowych zawodników w kadrze drużyny Kogutów jest Destiny Udogie. Jak informuje włoski portal „Calciomercato”, na spadek ekipy Spurs liczy Juventus, który ma dużą chrapkę na zakontraktowanie właśnie 23-letniego wahadłowego.

W Turynie doskonale zdają sobie sprawę, że pozyskanie lewego obrońcy byłoby znacznie łatwiejsze, gdyby Tottenham wylądował w Championship. W takiej sytuacji cena za bocznego defensora mogłaby ulec wyraźnemu obniżeniu, a sam piłkarz prawdopodobnie byłby bardziej otwarty na zmianę barw klubowych, chcąc grać w topowej lidze.

Udogie z powodzeniem występuje w barwach drużyny Kogutów od czerwca 2023 roku. Londyński klub zapłacił za niego niespełna 20 milionów euro, przelewając tę kwotę na konto Udinese Calcio. Ewentualna przeprowadzka na Allianz Stadium byłaby więc dla zawodnika powrotem do Serie A. Dwunastokrotny reprezentant Włoch w trwającej kampanii rozegrał 20 spotkań i zanotował 1 asystę. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia obrońcę na około 35 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do 2030 roku.