David De Gea już latem może opuścić szeregi Fiorentiny. Hiszpan znalazł się bowiem na celowniku czołowego włoskiego klubu. A jest nim Juventus - przekazuje dziennik "Tuttosport".

Juventus zainteresowany Davidem De Geą

David De Gea już drugi sezon występuje na boiskach Serie A, będąc graczem Fiorentiny. Weteran niewątpliwie uchodzi za jednego z najlepszych piłkarzy w całej lidze na swojej pozycji. Hiszpan wielokrotnie ratował skórę Violi, ale ta przygoda może wkrótce się zakończyć. Coraz częściej mówi się o byłym graczu Manchesteru United w kontekście zmiany barw klubowych.

Z informacji przekazanych przez dziennik „Tuttosport” dowiadujemy się, że rzeczywiście David De Gea może po sezonie opuścić Fiorentinę. Świetna postawa między słupkami Hiszpana została doceniona przez czołowy klub Serie A. Otóż doświadczony golkiper znalazł się w kręgu zainteresowań Juventusu.

Turyński dziennik przekonuje, że David De Gea trafił na listę życzeń Starej Damy, ale znajduje się na niej także inni golkiperzy. W tym gronie znajdują się m.in. Marco Carnesecchi z Atalanty Bergamo czy też Alisson Becker z Liverpoolu. Czas pokaże, czy władze Bianconerich zdecydują się wykup Hiszpana z Fiorentiny. W przeszłości transfery między tymi klubami wywoływały sporo zamieszania, ponieważ kibice tych drużyn mają ze sobą bardzo wrogie relacje.

David De Gea w obecnym sezonie rozegrał 36 spotkań między słupkami Fiorentiny. Hiszpański bramkarz zdołał ośmiokrotnie zakończyć mecz bez straconego gola.