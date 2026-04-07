Darwin Nunez lada moment może zakończyć piłkarską przygodę w Arabii Saudyjskiej. Były piłkarz Liverpoolu jest łączony z powrotem do Premier League. Faworytem do transferu Urugwajczyka jest Chelsea - donosi "TEAMtalk".

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Darwin Nunez

Darwin Nunez od sierpnia ubiegłego roku zamieszkuje w Arabii Saudyjskiej, będąc zawodnikiem Al-Hilal. W tej krótkiej przygodzie były zawodnik Liverpoolu wielokrotnie myślał o powrocie do Europy. Na dodatek reprezentant Urugwaju w tym sezonie nie wybiegnie na boisko, ponieważ nie został uprawniony do gry w rozgrywkach Saudi Pro League. Odejście napastnika wydaje się być już przesądzone.

Osoba Darwina Nuneza wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Urugwajczyk dotychczas był łączony m.in. z AC Milanem. Tymczasem wyłonił się faworyt do pozyskania snajpera Al-Hilal. Serwis „TEAMtalk” przekazuje, że obecnie najbliżej pozyskania napastnika jest Chelsea. Tym samym 26-latek jest bardzo bliski powrotu na boiska Premier League.

Chelsea bacznie rozgląda się za nowym napastnikiem. Londyńczycy obserwują wielu zawodników, ale wydaje się, że na ten moment wszystkie siły będą rzucone na Darwina Nuneza. Warto zaznaczyć, że umowa Urugwajczyka z Al-Hilal obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. The Blues zatem będą musieli spełnić oczekiwania finansowe klubu z Arabii Saudyjskiej.

Darwin Nunez dotychczas rozegrał 24 spotkania w koszulce Al-Hilal. Napastnik zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst.