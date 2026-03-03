AC Milan w letnim okienku chce wzmocnić ofensywę. Jak się okazuje, Rossoneri znaleźli nowego kandydata do transferu. Na ich radarze znalazł się Darwn Nunez z Al-Hilal - przekazuje Ekrem Konur.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Darwin Nunez celem AC Milanu

AC Milan w obecnym sezonie spisuje się bardzo dobrze. Podopieczni Massimiliano Allegriego walczą o czołowe lokaty w rozgrywkach Serie A. Olbrzymie w tym zasługa szkoleniowca, który bardzo szybko poukładał zespół. Największy problem Rossoneri mają na pozycji napastniku. Brakuje im zawodnika, który będzie gwarancją sporej liczby goli. Sprowadzenie nowego snajpera jest właśnie celem mediolańczyków.

Jak się okazuje, AC Milan znalazł nowego kandydata do transferu. Rossoneri obserwuje sporą liczbę napastników, ale na ich radarze znalazł nowy gracz. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań zespołu z Mediolanu znalazł się Darwin Nunez. Reprezentant Urugwaju obecnie jest związany z Al-Hilal.

AC Milan poważnie traktuje postać Darwina Nuneza. Włoski klub jednak będzie musiał stoczyć trudną rywalizację o Urugwajczyka, ponieważ zawodnik wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Napastnik jest obserwowany przez Newcastle United, Chelsea, Borussię Dortmund, Bayern Monachium oraz RB Lipsk. Zapowiada się zatem interesująca walka o 26-latka.

Darwin Nunez w trwającej kampanii rozegrał 24 spotkania w koszulce Al-Hilal. Reprezentant Urugwaju zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Napastnik może również pochwalić się pięcioma asystami.