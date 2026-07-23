Darwin Nunez może obrać niespodziewany kierunek

Darwin Nunez prawdopodobnie rozwiąże swój kontrakt z Al-Hilal. Jak dowiedział się Tom Bogert, urugwajski napastnik może zamienić Arabię Saudyjską na Stany Zjednoczone i dołączyć do Atlanty United.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Darwin Nunez

Atlanta United zainteresowana Darwinem Nunezem

Darwin Nunez najprawdopodobniej opuści Al-Hilal podczas trwającego letniego okienka transferowego. Obie strony dążą bowiem do zakończenia współpracy. Etatowy reprezentant Urugwaju chciałby spróbować nowego wyzwania, natomiast saudyjski gigant zabezpieczył już swoją linię ataku, sprowadzając Karima Benzemę. Wszystko wskazuje więc na to, że 27-letni napastnik wkrótce zmieni barwy.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Tom Bogert, Darwin Nunez może obrać dość niespodziewany kierunek. Według wspomnianego dziennikarza wstępne rozmowy w sprawie jego transferu przeprowadziła Atlanta United. Zatem niewykluczone, iż urugwajski snajper nie wróci do Europy, lecz zdecyduje się na przeprowadzkę do Major League Soccer. Klub z MLS zamierza rywalizować o podpis atakującego z Newcastle United oraz Barceloną, które również monitorują sytuację zawodnika.

Urugwajczyk trafił do Al-Hilal latem 2025 roku z Liverpoolu za około 53 miliony euro. W poprzednim sezonie rozegrał 24 spotkania, zdobył dziewięć bramek i zanotował pięć asyst. W swojej karierze reprezentował także barwy Penarolu, Almerii oraz Benfiki Lizbona. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa Nuneza wynosi obecnie mniej więcej 20 milionów euro.