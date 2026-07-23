Cracovia przekazała wieści ws. przyszłości ważnego pomocnika

19:04, 23. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Cracovia

Cracovia poinformowała o nowym kontrakcie dla Karola Knapa. Zawodnik Pasów związał się umową do 2028 roku z opcją przedłużenia o dwa lata.

Bartosz Grzelak
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Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Grzelak

Knap na dłużej w Cracovii

Cracovia rozpocznie sezon Ekstraklasy wyjazdowym meczem z Lechem Poznań. Do tej pory sprowadziła czterech nowych piłkarzy – Vincenta Burleta, Dominika Baumgartnera, Alexa Marciniaka oraz Filipa Marchwińskiego. Straciła natomiast Oskara Wójcika, Gabriela Charpentiera, Bosko Sutalo, Pau Sansa czy Maxime’a Domingueza. W czwartek poinformowała o decyzji w sprawie przyszłości Karola Knapa.

Wygasający za niespełna dwanaście miesięcy kontrakt zawodnika Pasów został przedłużony do połowy 2028 roku. Dodatkowo znalazła się w nim opcja przedłużenia o kolejne dwa lata. Krakowianie w ten sposób potwierdzają, że wiążą z nim duże nadzieje. Knap chce wywalczyć miejsce w składzie drużyny Bartosza Grzelaka.

„Karol, cieszymy się, że zostajesz z nami na dłużej. Życzymy kolejnych udanych występów i wielu sukcesów w biało-czerwonych barwach!” – przekazał klub w oficjalnym komunikacie.

24-latek na poziomie Ekstraklasy rozegrał 112 spotkań, a zdecydowana większość miała miejsc już po transferze do Cracovii. W przeszłości występował też dla Puszczy Niepołomice czy Stali Mielec. Nominalną pozycją Knapa jest środek pola, ale w razie konieczności może występować również na bokach obrony, gdzie był testowany w ubiegłej kampanii.

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