Bayern Monachium obrał za cel sprowadzenie nowego defensora. Trop mistrzów Niemiec prowadzi do Portugalii. Na ich radarze znalazł się Tomas Araujo z Benfiki Lizbona - donosi Ekrem Konur.

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Tomas Araujo wzmocni Bayern Monachium?

Bayern Monachium w letnim okienku transferowym planuje wzmocnić środek obrony. O krok od odejścia jest Kim Min-jae. Koreańczyk zgodził się już na przejście do Juventusu. Tymczasem Bawarczycy mają piłkarza, który znajduje się na ich liście życzeń. Jak przekazuje Ekrem Konur, zainteresowanie mistrzów Niemiec wzbudził Tomas Araujo, który na co dzień broni barw Benfiki Lizbona.

Reprezentant Portugalii jest nie tylko transferowym celem Bayernu Monachium. Zawodnik jest także łączony z klubami z Premier League, których nazwy wspomniane źródło nie ujawniło. Bawarczycy jednak są na najlepszej drodze do pozyskania defensora i wkrótce możemy spodziewać się z ich strony konkretnych działań.

Kontrakt Tomasa Araujo z Benfiką Lizbona obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Portugalski zespół może zatem zarobić olbrzymie pieniądze na tym transferze. Bayern Monachium dysponuje olbrzymim budżetem transferowym, więc jakakolwiek kwota nie powinna robić na nich wrażenia. Czas pokaże, czy finalnie defensor zawita na Allianz Arenę.

Tomas Araujo w poprzednim sezonie rozegrał 39 spotkań w koszulce Benfiki Lizbona. Reprezentant Portugalii strzelił jednego gola, a także zaliczył dwie asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia defensora na 30 milionów euro.