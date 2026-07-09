Wisła Kraków pracuje nad transferem skrzydłowego. Jarosław Królewski w rozmowie z Meczyki.pl zdradził, że Biała Gwiazda jest blisko sfinalizowania umowy z nowym zawodnikiem.

PressFocus Na zdjęciu: Jaroslaw Krolewski

Skrzydłowy na celowniku Wisły Kraków

Wisła Kraków odlicza dni do powrotu na najwyższy poziom rozgrywkowy. Po czterech latach przerwy Biała Gwiazda ponownie zagra w PKO BP Ekstraklasie, a przy Reymonta trwają intensywne przygotowania do nowego sezonu. Już w najbliższą sobotę kibiców Wisły czeka wyjątkowe wydarzenie. Z okazji 120-lecia klubu Krakowianie rozegrają towarzyskie spotkanie z walijskim Wrexham AFC.

Będzie to dla fanów okazja do wspólnego świętowania jubileuszu oraz zobaczenia zespołu przed startem rozgrywek ligowych. W pierwszej kolejce Ekstraklasy drużyna prowadzona przez Mariusza Jopa zmierzy się na własnym stadionie z GKS-em Katowice. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę (26 lipca) o godzinie 20:15.

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Latem Wisła rozpoczęła już wzmacnianie zespołu. Do Krakowa trafił Maxence Maisonneuve z belgijskiego La Louviere, a w ramach wypożyczenia dołączył Marcel Łubik z Augsburga. Działacze planują kolejne ruchy transferowe.

Jarosław Królewski w rozmowie w kanale Meczyki.pl zdradził, że klub jest bardzo blisko pozyskania skrzydłowego. Co ważne, ma być to zawodnik mogący występować po obu stronach boiska.

– Jesteśmy blisko zakontraktowania skrzydłowego, który może grać zarówno na lewej, jak i na prawej stronie. To był absolutnie nasz priorytet od wielu miesięcy – powiedział właściciel krakowskiego klubu.

Królewski podkreślił jednak, że do momentu podpisania wszystkich dokumentów transfer nie jest jeszcze w pełni przesądzony. Zaznaczył, że w przeszłości zdarzały się sytuacje, gdy negocjacje były bardzo zaawansowane, ale ostatecznie nie dochodziło do finalizacji.