Wisła Kraków dopina kolejny transfer. Królewski ujawnił szczegóły

18:36, 9. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Meczyki.pl

Wisła Kraków pracuje nad transferem skrzydłowego. Jarosław Królewski w rozmowie z Meczyki.pl zdradził, że Biała Gwiazda jest blisko sfinalizowania umowy z nowym zawodnikiem.

Jaroslaw Krolewski
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Jaroslaw Krolewski

Skrzydłowy na celowniku Wisły Kraków

Wisła Kraków odlicza dni do powrotu na najwyższy poziom rozgrywkowy. Po czterech latach przerwy Biała Gwiazda ponownie zagra w PKO BP Ekstraklasie, a przy Reymonta trwają intensywne przygotowania do nowego sezonu. Już w najbliższą sobotę kibiców Wisły czeka wyjątkowe wydarzenie. Z okazji 120-lecia klubu Krakowianie rozegrają towarzyskie spotkanie z walijskim Wrexham AFC.

Będzie to dla fanów okazja do wspólnego świętowania jubileuszu oraz zobaczenia zespołu przed startem rozgrywek ligowych. W pierwszej kolejce Ekstraklasy drużyna prowadzona przez Mariusza Jopa zmierzy się na własnym stadionie z GKS-em Katowice. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę (26 lipca) o godzinie 20:15.

BONUS 400 PLN ZA GOLA FRANCJI W MECZU Z MAROKO. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Latem Wisła rozpoczęła już wzmacnianie zespołu. Do Krakowa trafił Maxence Maisonneuve z belgijskiego La Louviere, a w ramach wypożyczenia dołączył Marcel Łubik z Augsburga. Działacze planują kolejne ruchy transferowe.

Jarosław Królewski w rozmowie w kanale Meczyki.pl zdradził, że klub jest bardzo blisko pozyskania skrzydłowego. Co ważne, ma być to zawodnik mogący występować po obu stronach boiska.

– Jesteśmy blisko zakontraktowania skrzydłowego, który może grać zarówno na lewej, jak i na prawej stronie. To był absolutnie nasz priorytet od wielu miesięcy – powiedział właściciel krakowskiego klubu.

Królewski podkreślił jednak, że do momentu podpisania wszystkich dokumentów transfer nie jest jeszcze w pełni przesądzony. Zaznaczył, że w przeszłości zdarzały się sytuacje, gdy negocjacje były bardzo zaawansowane, ale ostatecznie nie dochodziło do finalizacji.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości