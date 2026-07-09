Jagiellonia Białystok szykuje drugi transfer. To były zawodnik FC Porto

Jagiellonia Białystok jest blisko zakontraktowania prawego obrońcy. Jak podaje Weszło.com, Rodrigo Conceicao z Tondeli ma dołączyć do Dumy Podlasia.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Rodrigo Conceicao blisko transferu do Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok zakończyła poprzedni sezon na trzecim miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Taki wynik zapewnił zespołowi udział w eliminacjach Ligi Europy. Działacze klubu pracują nad wzmocnieniem kadry przed rywalizacją na krajowym podwórku oraz europejskiej arenie.

W letnim oknie transferowym z klubem pożegnało się już ośmiu zawodników. Największym osłabieniem jest odejście Afimico Pululu. Napastnik w ostatnich sezonach był jednym z najważniejszych piłkarzy Jagiellonii. Z kolei Bartosz Mazurek zdecydował się na transfer do RB Salzburg.

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Na ten moment szeregi Dumy Podlasia zasilił jeden zawodnik. Do zespołu dołączył bramkarz Michał Perchel z Puszczy Niepołomice. Klub pracuje nad wzmocnieniem prawej strony defensywy. Według informacji Weszło.com, bardzo blisko podpisania kontraktu jest Rodrigo Conceicao.

26-letni Portugalczyk obecnie reprezentuje barwy Tondeli, a wcześniej był związany między innymi z FC Zurich oraz FC Porto. Zawodnik bratem Francisco Conceicao, który występuje obecnie w Juventusie Turyn i jest reprezentantem Portugalii.

W minionym sezonie Rodrigo Conceicao wystąpił w 20 spotkaniach portugalskiej ekstraklasy. Prawy obrońca zdobył w tym czasie jedną bramkę. Jagiellonia ma zapłacić za Portugalczyka około 400 tysięcy euro. Warto dodać, że w barwach FC Porto uzbierał łącznie 25 meczów.