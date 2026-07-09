Liverpool chce wielką gwiazdę PSG. Jest wart 150 mln euro

Liverpool szuka następcy Mohameda Salaha. Według TEAMtalk na szczycie listy życzeń klubu z Anfield od dłuższego czasu znajduje się Bradley Barcola.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

PSG oczekuje 150 mln euro za Barcolę

Liverpool zamierza sprowadzić tego lata topowego skrzydłowego. Bradley Barcola jest bardzo zainteresowany zmianą otoczenia, ponieważ szuka zespołu, w którym będzie kluczowym zawodnikiem wyjściowego składu. Choć władze Paris Saint-Germain zaakceptowały już fakt, że 23-letni zawodnik chce odejść, to oczekują za niego dobrej oferty.

Serwis TEAMtalk donosi, że ekipa Parc des Princes chce dostać za gwiazdora aż 150 milionów euro. Dla angielskiego klubu może to być spory problem. W zeszłym roku The Reds wydali ogromne pieniądze na Floriana Wirtza oraz Alexandra Isaka.

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W związku z tym ściągnięcie kolejnego gracza za astronomiczną kwotę stoi pod dużym znakiem zapytania. Klubowy budżet został odciążony przez odejście Mohameda Salaha, ale wyłożenie kolejnych 150 milionów euro zaledwie rok po zeszłorocznym szaleństwie wiąże się z dużym ryzykiem.

Dotychczasowe inwestycje angielskiego giganta wciąż nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Ani Wirtz, ani Isak nie zdołali jeszcze odnaleźć się na Anfield. Kolejny kosztowny transfer mógłby wywołać ogromną presję wokół zespołu. Jeśli Paryżanie nie obniżą swoich oczekiwań, klub z Premier League może zostać zmuszony do poszukiwania tańszych alternatyw na rynku. Na ostateczną decyzję Liverpoolu trzeba będzie poczekać prawdopodobnie kilka tygodni.