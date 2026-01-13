Conor Gallagher zmienił zdanie. Niespodziewany zwrot akcji

Conor Gallagher, który był już bardzo bliski przenosin do Aston Villi, ostatecznie zasili szeregi Tottenhamu Hotspur. Kwota tej transakcji wyniesie 40 milionów euro - ujawnił Fabrizio Romano.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Conor Gallagher

Jednak nie Aston Villa. Tottenham Hotspur przekonał Conora Gallaghera

Conor Gallagher podjął decyzję o odejściu z Atletico Madryt podczas zimowego okienka transferowego. Celem 25-letniego pomocnika jest powrót do Premier League, skąd płynie bardzo duże zainteresowanie jego osobą. Jeszcze kilkanaście godzin temu wydawało się, że Anglik przeprowadzi się do Aston Villi, jednak w ostatniej chwili nastąpił niespodziewany zwrot akcji dotyczący przyszłości rozchwytywanego zawodnika.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, Gallagher ostatecznie zasili szeregi Tottenhamu Hotspur. Londyński klub porozumiał się już z Atletico Madryt w sprawie kwoty transakcji. Koguty zapłacą około 40 milionów euro, a środkowy pomocnik przeniesie się do zespołu Thomasa Franka na zasadzie transferu definitywnego. Dla duńskiego trenera będzie to kluczowe wzmocnienie środka pola przed decydującą częścią sezonu.

Conor Gallagher od połowy 2024 roku reprezentuje barwy drużyny Los Rojiblancos, do której trafił z Chelsea za 42 miliony euro. Jest wychowankiem londyńskiego klubu, a doświadczenie zbierał również na wypożyczeniach w Crystal Palace oraz West Bromwich Albion. W La Lidze rozegrał 51 spotkań, zdobył 5 bramek i zanotował 3 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Według serwisu „Transfermarkt” angielski piłkarz jest wyceniany na około 35 milionów euro.