Conceicao przed trudnym wyborem. Gwiazdor Milanu pożegna się z klubem?

AC Milan szykuje się do finału Pucharu Włoch z Bologną, a Sergio Conceicao stoi przed kluczowymi decyzjami kadrowymi. Według "Calciomercato", Kyle Walker może pożegnać się z klubem po tym meczu.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Kyle Walker walczy o ostatnie trofeum w barwach Milanu

AC Milan przybył do Rzymu z jednym celem: zdobyć szósty w historii klubu Puchar Włoch. Sergio Conceicao jest w pełni skoncentrowany na wybraniu najlepszego składu, który pozwoli pokonać drużynę prowadzoną przez Vincenzo Italiano. Trener Rossonerich musi podjąć decyzję, czy postawić na bohaterów zwycięskiego derbowego meczu z Interem – Alexa Jimeneza i Lukę Jovicia – czy zaufać doświadczeniu Kyle’a Walkera oraz skuteczności Santiago Gimeneza.

AC Milan stoi jednak też przed dylematem dotyczącym przyszłości Kyle’a Walkera. Anglik w styczniu postanowił opuścić Premier League i w wieku 34 lat podjął wyzwanie we włoskim futbolu. Walker miał nadzieję, że pomoże Milanowi zająć miejsce w czołowej czwórce Serie A, co automatycznie mogłoby przekonać klub do skorzystania z opcji wykupu wynoszącej 5 milionów euro. Tego celu nie udało się jednak osiągnąć.

Kyle Walker, choć nie spełnił podstawowego celu, nadal może zakończyć pobyt w Mediolanie w świetnym stylu. Zdobycie Pucharu Włoch byłoby kolejnym ważnym trofeum w jego imponującej kolekcji, w której znajdują się między innymi Liga Mistrzów, Klubowe Mistrzostwo Świata, sześć mistrzostw Premier League oraz kilka krajowych pucharów w Anglii.

AC Milan podjął już decyzję o niekorzystaniu z klauzuli wykupu obrońcy. Głównymi powodami są świetna dyspozycja Jimeneza oraz kontuzje Walkera, która utrudniła mu utrzymanie wysokiej formy. Dla Anglika finał z Bologną może więc być ostatnim ważnym meczem w czerwono-czarnej koszulce.