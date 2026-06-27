Ekspert z Francji o nabytku Lecha: Pod jednym względem Yegbe imponuje. Ale ma też słaby punkt!

Lech Poznań bardzo zdecydowanie porusza się po letnim okienku transferowym. Jednym z pozyskanych piłkarzy jest Terry Yegbe, ghański obrońca francuskiego FC Metz. Jaki to zawodnik? O tym opowiedział nam francuski dziennikarz, na co dzień zajmujacy się tym klubem.

Just Pictures GmbH/Alamy Na zdjęciu: Terry Yegbe

Transferowa ofensywa mistrza

Lech Poznań po zdobyciu mistrzostwa Polski nie zaciągnął transferowego hamulca, a wręcz przeciwnie – mocno dodał gazu. Wykupienie za 4 mln euro Luisa Palmy, ściągnięcie Allahyara Saayadmanesha czy sięgnięcie po Terry Yegbe, a więc obrońcę francuskiego FC Metz – te ruchy były szeroko komentowane. Do tego Kolejorz chce jeszcze ściągnąć byłą gwiazdę Ekstraklasy, o czym pisaliśmy w piątkowy wieczór.

A wracając do potężnie zbudowanego Yegbe (195 cm wzrostu). Co to za piłkarz? Zapytaliśmy o to Angelo Salemiego, francuskiego dziennikarza, który na co dzień relacjonuje najważniejsze wydarzenia związane z FC Metz. Yegbe w ubiegłym sezonie zagrał w 24 meczach Ligue 1 (8 razy spędził 90 minut na ławce rezerwowych).

Piotr Koźmiński, goal.pl: Jakie są najmocniejsze strony Yegbe według ciebie? Dużo czytałem o jego sile i szybkości.

Angelo Salemi, dziennikarz sportowy gazety Le Republicain Lorrain: To prawda. Jest silny, bardzo dobrze zbudowany. Pod względem fizycznym po prostu imponuje. Potrafi też zagrać dobrą, długą piłkę.

A słabe strony?



W moim odczuciu zwrotność, a raczej problemy ze zwrotnością. Przez swoje wielkie gabaryty jest dość powolny, gdy trzeba nagle zmienić kierunek biegu, błyskawicznie zareagować na ruch przeciwnika. Zajmuje mu to sporo czasu. Właśnie przez to miał tu problemy z lepszymi, bardziej utalentowanymi napastnikami.

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Lech podobno zapłacił za niego 3 mln euro. To dużo, mało, okazja?

Metz odzyskuje mniej więcej tyle, ile samo zainwestowało. Kiedy tu przychodził, to byłem zaskoczony, że klub wyłożył pieniądze na obrońcę, bo raczej Metz nie ma takiego zwyczaju. Myślę też, że 3 mln euro oddaje mniej więcej realną rynkową wartość Yegbe.

Nie tylko Yegbe zawinił

Metz ma za sobą słaby sezon, spadło do Ligue 2, a obrona spisywała się słabo. Jak mniemam, część odpowiedzialności ponosi za to nowy gracz Lecha…

Część na pewno, ale nie można zwalić winy tylko na niego. Ani zresztą tylko na defensywę. Bronienie to był problem całego zespołu, zaczynało się to już w środku pola. Yegbe rozegrał kilka dobrych spotkań, ale generalnie to nie był jego dobry sezon.

Zapytam wprost: to piłkarz bardziej na Ligue 1, czy Ligue 2?

Gra w Ligue 1 okazała się dla niego zbyt skomplikowana. Mimo, że jak wspomniałem, miał kilka niezłych meczów. Z drugiej strony to był dopiero jego pierwszy sezon w topowej lidze. Na pewno może jeszcze zrobić postępy.

Mówiło się/pisało we Francji o innych klubach zainteresowanych zakupieniem go?



Nic nie słyszałem na ten temat.

Religia i… David Alaba

A wiadomo o nim coś więcej poza boiskiem? Spokojny, czy…?

Wygląda na spokojnego chłopaka, był lubiany w szatni, ale nie znam go zbyt dobrze jako człowieka, tylko jako piłkarza. Wiem, że jest bardzo religijny i jest fanem Davida Alaby.

Jest jakiś moment szczególny, z którego zapamiętasz pobyt Yegbe w FC Metz?

Nie mam jakiegoś konkretnego momentu, ale warto pamiętać, że wychodził w podstawowym składzie w jedynych trzech wygranych meczach Metz w zeszłym sezonie.