Aż 80% karnych MŚ i EURO. Szok po meczu Niemców

11:24, 30. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  OptaJohan

Spotkania Niemcy - Paragwaj i Holandia - Maroko zostały rozstrzygnięte dopiero w rzutach karnych. Portal Opta podaje zaskakujące statystyki dotyczące jednego z tych konkursów jedenastek.

Manuel Neuer
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dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Mecz Niemcy – Paragwaj zapisał się w historii

Regulaminowy czas w starciach Niemcy – Paragwaj i Holandia – Maroko nie przyniósł rozstrzygnięcia. O losach tych spotkań nie zadecydowała także dogrywka. W obu pojedynkach zwycięzca został wyłoniony dopiero po konkursie jedenastek.

Ekipy Juliana Nagelsmanna i Ronalda Koemana nie wykorzystały trzech rzutów karnych, natomiast Guarani i Lwy Atlasu dwóch. Aż pięć z tych nieudanych prób zostało zapisanych na konto zawodników, którzy nie znaleźli się w podstawowym składzie.

Jeden z nich został wprowadzony na boisko tuż przed decydującą fazą meczu. To Fabian Balbuena, który pojawił się na boisku w doliczonym czasie drugiej połowy dogrywki. Jak informuje OptaJohan, ośmiu z ostatnich dziesięciu piłkarzy wprowadzonych na boisko po 115. minucie gry na EURO lub Mistrzostwach Świata nie wykorzystało swojego rzutu karnego w serii jedenastek. To aż 80%.

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