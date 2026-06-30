dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Mecz Niemcy – Paragwaj zapisał się w historii

Regulaminowy czas w starciach Niemcy – Paragwaj i Holandia – Maroko nie przyniósł rozstrzygnięcia. O losach tych spotkań nie zadecydowała także dogrywka. W obu pojedynkach zwycięzca został wyłoniony dopiero po konkursie jedenastek.

Ekipy Juliana Nagelsmanna i Ronalda Koemana nie wykorzystały trzech rzutów karnych, natomiast Guarani i Lwy Atlasu dwóch. Aż pięć z tych nieudanych prób zostało zapisanych na konto zawodników, którzy nie znaleźli się w podstawowym składzie.

Jeden z nich został wprowadzony na boisko tuż przed decydującą fazą meczu. To Fabian Balbuena, który pojawił się na boisku w doliczonym czasie drugiej połowy dogrywki. Jak informuje OptaJohan, ośmiu z ostatnich dziesięciu piłkarzy wprowadzonych na boisko po 115. minucie gry na EURO lub Mistrzostwach Świata nie wykorzystało swojego rzutu karnego w serii jedenastek. To aż 80%.