Chelsea obserwuje dwie gwiazdy Barcelony. Dla Blaugrany to byłby cios

Hansi Flick

Barcelona straci kolejnego stopera?

Od pewnego czasu Chelsea szuka wzmocnień do obrony. Na liście życzeń The Blues znaleźli się Eric Garcia i Ronald Araujo. Wcześniej londyńczycy byli zainteresowani Ferminem Lopezem i Marcem Casado, ale obaj zdecydowali się zostać w Barcelonie. Teraz angielski gigant skupia się na defensywie.

Garcia jest obecnie jednym z kluczowych piłkarzy w zespole Hansiego Flicka. Kontrakt Hiszpana kończy się jednak wraz z końcem sezonu, a londyński klub uważnie monitoruje sytuację.

Według doniesień Chelsea chętnie sprowadziłaby 24-latka już w styczniu, choć wszystko wskazuje na to, że piłkarz podpisze wkrótce nową umowę z Blaugraną. Mimo to Anglicy pozostają czujni.

Z kolei w przypadku Araujo sprawa wygląda inaczej. Urugwajczyk ma ważny kontrakt aż do 2031 roku. Jednak jeśli zawodnik dałby sygnał, że chce odejść, Chelsea byłaby gotowa działać. Mimo to na razie wydaje się, że 26-latek dalej chce reprezentować barwy Dumy Katalonii.

Barcelona ma obecnie dość wąską kadrę, a wielu piłkarzy zmaga się z kontuzjami. Podczas letniego okienka transferowego do Al-Nassr odszedł Inigo Martinez. Strata kolejnego stopera byłaby dla ekipy niemieckiego szkoleniowca sporym osłabieniem. Oprócz Garcii i Araujo na tej pozycji klub ma tylko Pau Cubarsiego i Andreasa Christensena.

