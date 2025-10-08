Barcelona ubiegnie PSG. Podjęła decyzję w sprawie obrońcy

Barcelona zamierza kontynuować współpracę z ważnym obrońcą. Deco przyznał, że Eric Garcia otrzyma propozycję przedłużenia wygasającej umowy. Na Hiszpana czai się też PSG.

fot. ZUMA Press Inc Na zdjęciu: Eric Garcia i Pau Cubarsi

Garcia wywalczył miejsce. Barcelona chce go zatrzymać

Barcelona po odejściu Inigo Martineza do Arabii Saudyjskiej cierpi, jeśli chodzi o grę defensywną. Hansi Flick nieustannie szuka odpowiedniego partnera dla Pau Cubarsiego, a dość nieoczekiwanie wzrosły notowania Erica Garcii. Ten sezon zaczął na prawej defensywie, natomiast w ostatnich meczach wygrał rywalizację z Ronaldem Araujo i Andreasem Christensenem, występując właśnie u boku Cubarsiego.

Jeszcze nieco ponad rok temu Hiszpan był na wylocie, a teraz jest jednym z ważniejszych punktów defensywy. Flick ceni jego pracowitość oraz wszechstronność i nie pozwoli na jego odejście. Barcelona musi rozwiązać tę kwestię, gdyż umowa Garcii obowiązuje tylko do połowy 2026 roku, a na okazję czai się Paris Saint-Germain. To zawodnik, które równie mocno ceni też Luis Enrique.

Deco otwarcie przyznaje, że Garcia zapracował na zaufanie i zasłużył na nowy kontrakt. Barcelona zrobi wszystko, aby go zatrzymać i nie dopuścić do rozstania, zwłaszcza za darmo.

– Chcemy zatrzymać Erica Garcię. Mamy wspólny interes, on jest przykładem pokonywania trudności. Opuścił ten klub w atmosferze krytyki, ale udało mu się odwrócić sytuację. Staje się ważnym piłkarzem i wciąż jest młody. Jesteśmy z niego zadowoleni i chcemy przedłużyć z nim kontrakt. Nastąpi to w odpowiednim momencie – zdradził Deco w wywiadzie dla „Catalunya Radio”.