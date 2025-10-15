dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Rośnie zainteresowanie wokół Schlotterbecka

Nico Schlotterbeck wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród gigantów. Z otoczeniem 25-latka skontaktowały się już Barcelona i Bayern Monachium, żeby poznać warunki potencjalnego transferu. Defensor ma umowę ważną do 2027 roku, ale jak dotąd nie był skory do rozpoczęcia rozmów o nowym kontrakcie.

Dla Dumy Katalonii to może być ciekawa okazja, ponieważ klub poszukuje lewonożnego środkowego obrońcy po odejściu Inigo Martineza do Arabii Saudyjskiej.

Borussia Dortmund nie zamierza czekać w nieskończoność i naciska na przedłużenie kontraktu. Władze klubu złożyły już propozycję, która obejmuje znaczną podwyżkę. Niemieckiemu gigantowi zależy na zatrzymaniu jednego z liderów defensywy. Jednak atrakcyjniejsze oferty od Blaugrany lub Bayernu mogą zmienić tę sytuację.

Jeśli nie dojdzie do przedłużenia umowy, po sezonie zawodnik będzie miał już tylko rok do jej końca. To może znacząco obniżyć jego cenę i ułatwić transfer.

Obecnie piłkarz skupia się na powrocie do formy po kontuzji. W tym sezonie wystąpił w trzech spotkaniach Bundesligi, w których rozegrał pełne 90 minut.

