Fermin Lopez otrzymał ofertę z Premier League. Gigant liczy na wielki transfer

Fermin Lopez otrzymał propozycję transferu do Chelsea. Jak donosi Graeme Bailey z "TBR Football", władze londyńskiego klubu są przekonane, że hiszpański pomocnik chciałby spróbować swoich sił w Premier League.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Fermin Lopez

Chelsea planuje sprowadzić z Fermina Lopeza z Barcelony

Przyszłość Fermina Lopeza w Barcelonie staje się coraz bardziej niepewna. Jak poinformował Fabrizio Romano, Chelsea złożyła oficjalną ofertę za hiszpańskiego pomocnika. Londyński klub zaproponował Dumie Katalonii 40 milionów euro, jednak Blaugrana oczekuje niemal dwukrotnie więcej. Mowa o kwocie mniej więcej 90 mln euro.

Nawet jeśli oferta The Blues zbliży się do wymagań finansowych Barcelony, transfer nie jest przesądzony. Hansi Flick jasno zadeklarował, że chciałby zatrzymać 21-latka na Camp Nou i traktuje go jako część planów na obecny sezon. Kluczowe może być jednak stanowisko samego zawodnika.

Według Graeme’a Baileya z „TBR Football”, Chelsea jest przekonana, że Lopez chciałby przenieść się do Premier League. Władze The Blues wierzą, że młody Hiszpan rozważa zmianę otoczenia w trakcie letniego okna transferowego.

W obecnej kampanii Lopez spędził na boiskach La Liga zaledwie 45 minut, a w ostatnim meczu z Levante nie podniósł się nawet z ławki rezerwowych. Brak regularnej gry dodatkowo podsyca spekulacje o jego przyszłości.

Barcelona coach Hansi Flick wants Fermin Lopez to stay, but Chelsea have made an offer, sources have confirmed to TBR Football.



Chelsea believe that Lopez wants to move to West London. — Graeme Bailey (@GraemeBailey) August 30, 2025

Choć Chelsea pozostaje faworytem w wyścigu o 21-latka, ostateczna decyzja zależy zarówno od zawodnika, jak i od Barcelony, która zmaga się z problemami finansowymi i może zostać zmuszona do sprzedaży niektórych piłkarzy. Kontrakt Lopeza w katalońskim gigancie obowiązuje do czerwca 2029 roku.