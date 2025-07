Chelsea chce się pozbyć gwiazdy. Odrzucił dwie oferty

Chelsea może sprzedać Joao Felixa. Jak podaje CaughtOffside Portugalczyk odrzucił dwie oferty, ponieważ jego celem jest powrót do Benfiki.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Felix marzy o powrocie do Benfiki

Joao Felix szuka nowego klubu, ponieważ nie ma większych szans na grę w Chelsea. Napastnik marzy o powrocie do Benfiki. Portugalczyk odrzucił już propozycje od Porto i Flamengo. 25-latek jest gotów obniżyć swoją pensję, żeby ułatwić transfer, ale problemem pozostaje kwota transakcji. Benfica oferuje tylko 25 milionów euro ze względu na swoje ograniczenia finansowe.

Zaledwie rok temu The Blues zapłacili za niego 52 miliony euro. Klub straciłby więc na sprzedaży gwiazdora, jednak negocjacje są w toku. Angielski klub chce sprzedać zawodnika, który zdeterminowany, żeby wrócić do ojczyzny, co może ułatwić w osiągnięciu kompromisu.

Ostatnie lata nie były dla Felixa łatwe. Piłkarz nie spełnił pokładanych w nim nadziei i często był wypożyczony do innych zespołów. Napastnik ma problem w osiągnięciu regularnej formy, jednak ma nadzieję, że powrót do Benfiki mu w tym pomoże.

Chciałby odbudować się w znanym sobie środowisku. To klub, w którym Felix rozpoczynał karierę i może zapewnić mu szansę na ponowne pokazanie swoich umiejętności. W poprzednim sezonie piłkarz występował w dwóch klubach. Pierwszą połowę sezonu spędził na Stamford Bridge, a zimą został wypożyczony do Milanu. W łącznie 41 spotkaniach w obu zespołach strzelił dziesięć bramek i zanotował trzy asysty.

