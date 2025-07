Benfica marzy o powrocie gwiazdy. Chelsea może stracić miliony

Joao Felix to jeden z zawodników, którego przyszłość jest wciąż niejasna. Niewykluczone, że doświadczony piłkarz zakończy swoją przygodę z Chelsea i wróci do Portugalii.

Joao Felix może zamienić Chelsea na Benfikę

Joao Felix to zawodnik, który ma kontrakt ważny z Chelsea do 2031 roku. 25-latek do ekipy z Premier League trafił w sierpniu minionego roku z Atletico Madryt za ponad 50 milionów euro. Tymczasem ciekawe wieści na temat gracza przekazał internetowe wydanie dziennika „A Bola”.

Źródło przekonuje, że 45-krotny reprezentant Portugalii może w trakcie letniej sesji transferowej zmienić pracodawcę. Joao Felix ma się znajdować podobno na celowniku Benfiki. Klub z Lizbony ma być gotowy wyłożyć za zawodnika mniej więcej 30 milionów euro. W każdym razie przeszkodą przy sfinalizowaniu transakcji z udziałem gracza może być jego wynagrodzenie. Benfica znana jest z tego, że jest jednym z klubów, mających limity wynagrodzeń. Pensja graczy nie może wynieść więcej niż cztery miliony euro rocznie.

Joao Felix ma za sobą sezon, w którego trakcie reprezentował barwy AC Milan. Piłkarz do ekipy z Serie A był wypożyczony. 25-letni zawodnik ogólnie w poprzedniej kampanii wystąpił łącznie w 41 meczach, notując w nich 10 trafień i trzy asysty. Pierwszą część kampanii Jaao Felix spędził jednak w Chelsea. Do mediolańskiej ekipy dołączył natomiast w lutym tego roku.

Portugalczyk zadeklarował, że będzie chciał wrócić do ekipy ze Estadio da Luz. – Benfica to mój dom i pewnego dnia wrócę do tego klubu. Nie wiem, czy stanie się to teraz, czy za kilka lat. Jeśli teraz, będzie szczęśliwy – rzekł Joao Felix.

