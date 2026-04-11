Casemiro rozmawia ze znanym klubem. Transfer coraz bliżej

Casemiro będzie dostępny za darmo w letnim okienku transferowym. Jak podaje Nicolo Schira, brazylijski pomocnik jest coraz bliżej przenosin do Interu Miami.

Inter Miami prowadzi negocjacje z Casemiro

Casemiro ma ważny kontrakt z Manchesterem United tylko do 30 czerwca 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że umowa między stronami nie zostanie przedłużona. To oznacza, że brazylijski pomocnik podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie dostępny na zasadzie wolnej transakcji. Pozyskanie zawodnika tej klasy bez konieczności płacenia kwoty odstępnego to bez wątpienia bardzo atrakcyjna okazja rynkowa dla wielu klubów.

Mimo że 34-letni piłkarz może liczyć na propozycje od takich zespołów jak Inter Mediolan, AC Milan czy Juventus, to coraz więcej wskazuje na to, że opuści Europę. Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę wynika bowiem, iż Casemiro prowadzi zaawansowane rozmowy z Interem Miami, gdzie mógłby dzielić szatnię z Leo Messim.

Brazylijczyk otrzymał ofertę kontraktu obowiązującego do grudnia 2028 roku od klubu zarządzanego przez Davida Beckhama. Ponadto zainteresowanie jego usługami wykazuje również Al-Nassr, którego kapitanem jest Cristiano Ronaldo.

84-krotny reprezentant Brazylii trafił na Old Trafford w sierpniu 2022 roku z Realu Madryt za ponad 70 milionów euro. W obecnym sezonie rozegrał 30 spotkań, zdobył siedem bramek i zanotował dwie asysty, spędzając na murawie ponad dwa tysiące minut. Aktualna wartość rynkowa weterana wynosi około ośmiu milionów euro, a ogromne doświadczenie wciąż czyni go łakomym kąskiem na rynku transferowym.