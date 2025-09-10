Flick ma problem z Lewandowskim. W Hiszpanii mówią o tym głośno

Robert Lewandowski wyleczył kontuzję i jest gotowy, aby wrócić do wyjściowej jedenastki FC Barcelony. Hansi Flick ma duży ból głowy, ponieważ w doskonałej formie jest Ferran Torres - informuje Mundo Deportivo.

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Robert Lewandowski

Lewandowski czy Torres? Flick musi wybrać, kto zagra z Valencią

FC Barcelona w weekend, a dokładnie w niedzielę (14 września) wznowi rozgrywki ligowe po przerwie reprezentacyjnej. Mistrzowie Hiszpanii zmierzą się z Valencią w ramach 4. kolejki LaLiga. Wiadomo już, że spotkanie zostanie rozegrane na Estadi Johan Cruyff.

Niewiadomą pozostaje fakt, kto znajdzie się w wyjściowej jedenastce jeśli chodzi o pozycję numer dziewięć. Robert Lewandowski, który z powodu kontuzji opuścił mecz z Realem Mallorca w 1. kolejce, wrócił do pełni sił. Pokazał to podczas wrześniowego zgrupowania reprezentacji Polski. 37-latek rozegrał dwa spotkania z Holandią i Finlandią, spędzając na boisku łącznie 131 minut. W tym czasie oprócz asysty zdobył również bramkę w starciu z Suomi. Było to jego pierwsze oficjalne trafienie w sezonie 2025/2026.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W Hiszpanii zrobiło się głośno, ponieważ Hansi Flick ma teraz dylemat dot. wyboru napastnika. Od początku sezonu w wysokiej formie jest Ferran Torres, który w trzech meczach zdobył dwie bramki. Na dodatek do siatki trafił również w spotkaniu reprezentacji Hiszpanii. Mundo Deportivo zauważa, że szkoleniowiec będzie miał twardy orzech do zgryzienia w kontekście wyboru składu na mecz z Valencią.

– Po raz drugi z rzędu pojawia się wątpliwość, kto zagra w ataku. Ferran rozpoczął sezon w wyjściowej jedenastce, zdobywając dwa gole. Formę potwierdził również w barwach Hiszpanii, ale jest bardziej skrzydłowym niż napastnikiem. Lewandowski, który uporał się z kontuzją, ponownie udowodnił w reprezentacji Polski, że instynkt strzelecki ma na najwyższym poziomie – pisze Mundo Deportivo.