Ostatni dzień okna pełen emocji. Zagłębie ogłosiło ważny ruch

Zagłębie Lubin w ostatnim dniu okna transferowego wzmocniło się zawodnikami z Rakowa Częstochowa. W poniedziałkowy wieczór klub przekazał, że pozyskał ofensywnego pomocnika.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Jesus Diaz zamienił Raków Częstochowa na Zagłębie Lubin.

Zagłębie Lubin ma ambitne plany związane z trwającym sezonem. Miedziowi zdecydowanie nie chcą walczyć tylko o utrzymanie, ale o znacznie wyższe lokaty. Tymczasem w poniedziałek późnym wieczorem klub poinformował, że sfinalizował transakcję z udziałem ofensywnego gracza.

„Informujemy, że nowym zawodnikiem drużyny KGHM Zagłębia Lubin został Jesus Diaz. Piłkarz dołączył do klubu z Rakowa Częstochowa na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej klubu z Lubina.

Kolumbijski zawodnik w Polsce w przeszłości grał nie tylko w szeregach Czerwono-niebieskich, ale też Stali Rzeszów. W tej kampanii wystąpił jak na razie w dziewięciu meczach, jednak nie wyróżnił się w nich bramkami ani asystami. Tymczasem w nowym zespole może wypełnić lukę po sprzedanym Tomaszu Pieńko, który trafił właśnie do Rakowa.

Jesus Diaz o miejsce w składzie może rywalizować z Jakubem Kolanem, Adamem Radwańskim czy Hubertem Adamczykiem. Ogólnie w trakcie zakończonego już okna transferowego Zagłębie pozyskało także Jakuba Sypka oraz Lukę Lucicia.

Tymczasem już w piątek w ramach ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy lubinianie zmierzą się na wyjeździe z Lechem Poznań. Ostatnia potyczka z udziałem obu drużyn na stadionie przy ulicy Bułgarskiej zakończyła się zwycięstwem gospodarzy (3:1).

