Była gwiazda Premier League nie daje złudzeń. Jasne informacje

Wilfried Zaha latem 2023 roku niespodziewanie przeniósł się do tureckiego Galatasaray. Piłkarz był na radarze wielkich klubów Premier League.

Źródło: The Guardian

Źródło: The Guardian

IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Wilfried Zaha

Wilfried Zaha był na radarze gigantów Premier League

Piłkarz niespodziewanie wybrał Galatasaray Stambuł

Jak się okazuje, nie ma zamiaru wracać do Anglii

Wilfried Zaha nie chce wracać do Premier League

Wilfried Zaha przez wiele lat błyszczał na boiskach Premier League. W barwach Crystal Palace reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej rozegrał aż 458 meczów, zdobywając w nich 98 bramek i notując 79 asyst.

Iworyjczyk wzbudzał zainteresowanie największych klubów w Anglii i wielokrotnie był łączony z przenosinami. Jednak gdy jego kontrakt z Orłami dobiegł końca, zdecydował się na niespodziewany ruch. Lewy skrzydłowy postanowił przyjąć ofertę tureckiego Galatasaray.

W sezonie 2023/2024 w barwach klubu ze Stambułu zanotował 21 występów, strzelił 7 goli i zaliczył 2 asysty. Jak informuje The Guardian, obecny status odpowiada piłkarzowi, co oznacza, że Wilfried Zaha nie myśli o powrocie do Premier League, nawet jeśli pojawią się oferty.