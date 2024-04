Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Victor Lindelof

Victor Lindelof głównym celem Galatasaray Stambuł

Victor Lindelof na początku roku przedłużył umowę z Manchesterem United do 30 czerwca 2025 roku. Nie oznacza to jednak, że kapitan reprezentacji Szwecji na pewno pozostanie w zespole Czerwonych Diabłów na kolejny sezon. W nadchodzącym letnim okienku transferowym na Old Trafford spodziewane są bowiem wielkie zmiany w związku z przejęciem klubu przez Jima Ratcliffe’a, który planuje rewolucję kadrową.

Jeśli wierzyć ostatnim informacjom mediów, to Manchester United może sprzedać nawet kilkunastu zawodników. Wśród tych piłkarzy wymienia się m.in. właśnie Victora Lindelofa, który wzbudza spore zainteresowanie na rynku. Jak donosi turecki dziennik “A Spor”, 29-latek jest głównym celem transferowym Galatasaray Stambuł. Włodarze Lwów podobno są zdeterminowani, żeby podpisać kontrakt z doświadczonym stoperem.

66-krotny reprezentant Szwecji może więc zaliczyć miękkie lądowanie. Wychowanek rodzimej drużyny Vasteras IK z powodzeniem występuje w barwach ekipy Czerwonych Diabłów od lipca 2017 roku, kiedy to trafił na Old Trafford za 35 milionów euro z Benfiki Lizbona. Manchester United po zakończeniu kampanii na pewno rozważy oferty za Victora Lindelofa. Środkowy obrońca obecnie pauzuje, ponieważ walczy z kontuzją uda.

