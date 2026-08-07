Był łączony z Barceloną i Realem. Tottenham wreszcie się z nim dogadał

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Van de Ven zostaje w Tottenhamie. Będzie nowy kontrakt

Tottenham tego lata działa na rynku z dużym przytupem. W minionym sezonie niemal nie spadł z Premier League, a teraz chce błyskawicznie wrócić do czołówki. Władze klubu pokładają dużą wiarę w projekt pod wodzą Roberta De Zerbiego i stawiają na poważne inwestycje. Do drużyny tego lata dołączyli już Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Marcos Senesi, Jan Paul van Hecke, Martina Dubravkę oraz Andrew Robertson. Zadaniem na najbliższe tygodnie jest natomiast zatrzymanie tych, którzy są łączeni z transferami do innych ekip. Trudno będzie przekonać Cristiana Romero do pozostania, natomiast udało się to w przypadku Micky’ego van de Vena.

Holenderski obrońca był tego lata przymierzany do Barcelony czy Realu Madryt. Tottenham uważa go za kluczową postać defensywy i długo dążył do porozumienia. Wreszcie się udało – Fabrizio Romano potwierdził, że strony się dogadały. Van de Ven wkrótce przedłuży umowę na kolejne lata, co zagwarantuje mu oczywiście solidną podwyżkę.

🚨⚪️ Breaking: Tottenham reach verbal agreement on new deal with Micky van de Ven!



Same process as Pedro Porro: key players for De Zerbi and the club, never been for sale this summer.



New long term contract with salary rise agreed at #THFC. pic.twitter.com/LncaFcw71w — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2026

Koguty tym samym skutecznie odrzuciły zakusy Barcelony, która faktycznie badała grunt pod kątem jego transferu. Niebawem Tottenham ma wrócić na rynek i powalczyć o kolejnych nowych piłkarzy. Na liście życzeń znajdują się Cody Gakpo czy Nicolas Jackson.