IMAGO / Ricardo Larreina Na zdjęciu: Sergio Arribas

Borussia Dortmund jest zainteresowana pozyskaniem utalentowanego gracza Realu

Arribas nie może liczyć na występy w pierwszej drużynie Królewskich

Zawodnik musi poszukać klubu, w którym zdobędzie doświadczenie

Arribas trafi do Bundesligi?

Według hiszpańskiej gazety Marca Borussia Dortmund jest zainteresowana podpisaniem kontraktu z Sergio Arribasem z Realu Madryt, który tego lata będzie opuszczał akademię drużyny. Zdaniem wielu Arribas jest gotowy do gry w dobrym zespole, dlatego Los Blancos wyślą go na wypożyczenie, gdzie będzie mógł zdobywać doświadczenie.

Real Madryt może również zdecydować się na jego sprzedaż z opcją odkupienia, jak w przeszłości miało to miejsce w przypadku Frana Garcii czy Daniego Carvajala. Głównym priorytetem zarówno klubu, jak i Arribasa jest trafienie do klubu, gdzie będzie miał okazję do gry.

Jedną z opcji jest Borussia Dortmund. BVB słynie z tego, że często stawia na młodych i utalentowanych zawodników, dlatego transfer na Signal Iduna Park mógłby okazać się dobrym rozwiązaniem. Ponadto Arribas miałby szansę grać na najwyższym poziomie.

