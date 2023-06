Ramos pracuje nad powrotem do byłego klubu

IMAGO / Xinhua Na zdjęciu: Sergio Ramos

Sergio Ramos myśli o powrocie do Sevilli

Hiszpanowi skończył się kontrakt z PSG i będzie wolnym zawodnikiem

Obrońca nie będzie jednak priorytetem dla ekipy z Andaluzji

Sevilla nowym klubem Sergio Ramosa?

Sergio Ramos, który dołączył do PSG na zasadzie darmowego transferu w 2021 roku z Realu Madryt zakończy współpracę z mistrzami Ligue 1, gdy jego obecny kontrakt wygaśnie pod koniec tego miesiąca. Od 1 lipca będzie wolnym zawodnikiem, a według Cadena SER obrońca chce wrócić do swojego byłego klubu, czyli Sevilli.

Były reprezentant Hiszpanii ukończył akademię młodzieżową Sevilli i spędził dwa sezony w klubie jako zawodnik pierwszej drużyny, zanim przeniósł się do Realu Madryt. Ramos spędził 16 lat na Santiago Bernabeu, zdobywając 22 tytuły.

Powrót 37-letniego obrońcy do klubu z dzieciństwa może okazać się mało prawdopodobny, biorąc pod uwagę, że jego relacje z kibicami pogorszyły się w czasie gry w Realu Madryt. Sevilla ma już w swoich szeregach pięciu środkowych obrońców, co oznacza, że Sergio Ramos raczej nie będzie priorytetem tego lata. Mimo to Hiszpan wciąż wykazuje wielką chęć dołączenia do drużyny z Andaluzji.

