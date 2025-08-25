Buksa na testach medycznych przed transferem do Serie A [WIDEO]

Adam Buksa jest bliski transferu do Udinese Calcio. Według Gianluki Di Marzio Polak przeszedł testy medyczne w Rzymie i wkrótce podpisze kontrakt z klubem Kosty Runjaica.

imageBROKER.com / Alamy Na zdjęciu: Adam Buksa

Adam Buksa w Serie A. Polak wzmocni ofensywę Udinese

Adam Buksa opuszcza Midtjylland i szykuje się do nowego wyzwania w Serie A. 29-letni napastnik w poniedziałek 25 sierpnia przeszedł badania w klinice Villa Stuart w Rzymie. Dopełnieniem procedury mają być podpisy na kontrakcie i oficjalny komunikat Udinese.

Polak przenosi się do klubu dobrze znanego mu trenera. Buksa pracował już z Kostą Runjaicem w Pogoni Szczecin, gdzie w latach 2017–2020 zdobył 22 gole i zanotował 10 asyst w 55 spotkaniach. Teraz znów trafi pod jego skrzydła, tym razem w Serie A.

Za Buksę Midtjylland zapłacił RC Lens cztery miliony euro, a ostatni sezon zakończył z dorobkiem 15 goli i 2 asyst w 39 meczach. Włoskie media sugerują, że transfer może opiewać na około sześć milionów euro, choć dokładne warunki nie zostały jeszcze ujawnione.

.@Udinese_1896, visite mediche in corso per Adam Buksa: "Sono pronto per questa avventura" https://t.co/ExmPV0RBs4 pic.twitter.com/zIrXz0sahV — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 25, 2025

Udinese w tym oknie transferowym pozyskało już Jakuba Piotrowskiego, a teraz wzmacnia ofensywę kolejnym Polakiem. Drużyna Runjaica zainauguruje sezon Serie A domowym meczem z Hellas Verona. W poprzedniej kampanii Bianconeri zajęli 12. miejsce, a Buksa ma pomóc w poprawie skuteczności i dać zespołowi nową jakość w ataku.

