Adam Buksa o krok od transferu do Serie A. Oferta już wpłynęła

Adam Buksa opuszcza Midtjylland i dołączy do Udinese Calcio. Transfer napastnika reprezentacji Polski jest na ostatniej prostej - donosi Gianluca Di Marzio.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adam Buksa

Udinese coraz bliżej pozyskania Adama Buksy

Adam Buksa w ubiegłym roku zamienił FC Lens na FC Midtjylland, a już wkrótce przeniesie się do Udinese Calcio. Duński klub zapłacił za 29-letniego napastnika cztery miliony euro, a w barwach czterokrotnego mistrza Danii Buksa rozegrał 45 spotkań, zdobył 17 bramek i dołożył dwie asysty.

Po roku spędzonym w Danii Polak postanowił spróbować sił w Serie A. W Udinese szkoleniowcem jest Kosta Runjaić, z którym Buksa już wcześniej współpracował w Pogoni Szczecin. Transfer nie jest zaskoczeniem, ponieważ negocjacje między Udinese a Midtjylland trwały od dłuższego czasu. Za napastnika Bianconeri mają zapłacić pięć milionów euro. Buksa ma podpisać dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia.

29-letni napastnik dołączy do Jakuba Piotrowskiego, który został zakontraktowany przez Udinese z Łudogorca Razgrad. Buksa po opuszczeniu szczecińskiego klubu reprezentował barwy między innymi tureckiego Antalyasporu czy New England Revolution z Major League Soccer.

Udinese Calcio zainauguruje rozgrywki Serie A domowym meczem z Hellas Verona w poniedziałek, 25 sierpnia, o godz. 18:30. Kosta Runjaić pracuje we Włoszech już drugi sezon. W poprzedniej kampanii poprowadził klub ze Stadio Friuli do 12. miejsca w Serie A.

