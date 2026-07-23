Kibice Legii żałują ich odejść. Prezes klubu: to zawsze trudna decyzja

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Jean-Pierre Nsame

Legia straciła ich latem. Herra tłumaczy decyzje kadrowe

Legia Warszawa mierzy się z problemami finansowymi, co znacząco wpłynęło na kształt jej kadry. Tego lata pożegnali się z nią między innymi Jean-Pierre Nsame, Juergen Elitim czy Radovan Pankov, którym wygasły umowy. Klub przedwcześnie rozstał się też z Kacprem Urbańskim – z uwagi na wysokie koszty jego kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron.

To istotne odejścia, które z pewnością zmniejszają jakość drużyny. Prezes Marcin Herra tłumaczy decyzje podjęte przez Legię. Zrezygnowała z Nsame, gdyż ma do dyspozycji też innych napastników. Urbański z kolei nie spełnił pokładanym w nim oczekiwań, więc korzystniejszym rozwiązaniem było zakończenie współpracy.

– Decyzja o zakończeniu współpracy zawsze jest trudna i indywidualna. Co do Nsame, uznaliśmy, że mamy zawodników z ważnymi kontraktami na jego pozycji. Radovan Pankov otrzymał bardzo atrakcyjną ofertę z Azji, z której skorzystał, do nas dołączyli za to Zoran Arsenić i Robert Deziel Junior. (…) W przypadku Kacpra doszliśmy też do konkluzji, że nie daje nam boisku tyle, ile mógłby. Wierzyliśmy w niego mocno, natomiast poprzedni sezon nie był zgodny z oczekiwaniami – podsumował Herra w wywiadzie dla „WP Sportowe Fakty”.

Niewykluczone, że Legia przeprowadzi jeszcze jakieś zmiany w drużynie. Marek Papszun domaga się kolejnych transferów, w tym sprowadzenia nowego napastnika.