Luka Modrić podjął ostateczną decyzję w sprawie przyszłości

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

AC Milan podpisał nową umowę z Luką Modriciem

AC Milan poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o przedłużeniu kontraktu z Luką Modriciem. 40-letni pomocnik podpisał nową umowę obowiązującą do 30 czerwca 2027 roku. Tym samym rutynowany Chorwat zdecydował się kontynuować karierę i odłożyć w czasie zakończenie piłkarskiej przygody. Tak więc mediolański gigant nadal będzie mógł korzystać z ogromnego doświadczenia swojego lidera.

Urodzony w Zadarze pomocnik nie ukrywa, że z optymizmem czeka na współpracę z nowym trenerem ekipy Rossonerich – Rubenem Amorimem. Wszystko wskazuje również na to, iż Modrić wkrótce skupi się wyłącznie na futbolu klubowym. Według medialnych doniesień legendarny zawodnik podczas październikowego meczu Chorwacji z Hiszpanią w Lidze Narodów ma ogłosić zawieszenie butów na kołku w piłce reprezentacyjnej.

Modrić występuje w Milanie od lipca 2025 roku, gdy trafił do Serie A na zasadzie wolnego transferu z Realu Madryt. W poprzednim sezonie rozegrał 37 spotkań, strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty. Zdobywca Złotej Piłki z 2018 roku należy do najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii, a z drużyną Królewskich wywalczył między innymi sześć Lig Mistrzów oraz cztery mistrzostwa Hiszpanii.