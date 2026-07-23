Raków dogadał transfer Brunesa! Tyle zarobi na sprzedaży gwiazdy

Jonatan Brunes zostanie nowym zawodnikiem Sparty Praga. Raków Częstochowa sprzedaje swojego gwiazdora. Transfer już został dogadany, a o jego szczegółach informuje portal "Meczyki".

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jonatan Brunes

Brunes opuszcza Raków. Już wszystko dogadane

Jonatan Brunes nie będzie kontynuował kariery w Rakowie Częstochowa. Odchodzi z klubu tuż przed startem sezonu – drużyna Dawida Kroczka przystąpi do meczu eliminacji Ligi Konferencji już bez niego. W tym samym czasie dopinana jest jego przeprowadzka do Czech. Norweski snajper wzmocni Spartę Praga.

Od kilku tygodni było głośno o zainteresowaniu z Czech. Brunes już w zeszłym roku chciał odejść, ale Raków postawił wówczas twarde warunki i zatrzymał swojego najlepszego strzelca. Między stronami zawiązało się również porozumienie w sprawie potencjalnego rozstania. Częstochowianie obiecali mu transfer, o ile dostaną za niego atrakcyjną ofertę.

Wszystko wskazuje na to, że Brunes zostanie piłkarzem Sparty. Tomasz Włodarczyk na łamach portalu „Meczyki” ujawnił, że ten jest już w drodze do Pragi, gdzie przejdzie testy medyczne. Następnie podpisze kontrakt.

Raków zarobi na tym transferze rekordowe pieniądze – mowa tu o kwocie w wysokości ponad sześciu milionów euro, do której dochodzą również bonusy. Oba kluby osiągnęły porozumienie, a teraz trwa dopinanie formalności.

Brunes spędził w Rakowie dwa lata – najpierw był tylko wypożyczony, a następnie wykupiony z OH Leuven. Jego dorobek zatrzymał się na 40 trafieniach oraz jednej asyście w 80 występach we wszystkich rozgrywkach.