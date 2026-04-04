Bruno Fernandes do wzięcia. Za tyle Man United musi go sprzedać

16:20, 4. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Daily Express

Manchester United chce zatrzymać Bruno Fernandesa. Mogą być jednak zmuszeni do tego, żeby go sprzedać. Jak poinformował serwis Daily Express, w kontrakcie piłkarza jest zapisana suma odstępnego.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

57 milionów funtów – tyle wynosi klauzula odstępnego za Bruno Fernandesa

Manchester United wrócił i wygląda na to, że w przyszłym sezonie zagra w Lidze Mistrzów. Ten fakt mocno ułatwi rozmowy z zawodnikami na temat nowych kontraktów oraz potencjalnych transferów. Obecnie jednym z najważniejszych zadań włodarzy z Old Trafford jest przekonanie Bruno Fernandesa do pozostania w klubie. Umowa z Portugalczykiem wygasa latem przyszłego roku.

Co więcej, pomocnik generuje ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Media piszą o możliwych przenosinach do PSG lub Bayernu Monachium. Sytuacji nie ułatwia fakt, że Fernandes ma w kontrakcie zapisaną sumę odstępnego, która jest bardzo niska.

Z informacji opublikowanych przez serwis Daily Express wynika, że chodzi o kwotę rzędu 57 milionów funtów. Realia dzisiejszego futbolu sprawiają, że suma, za którą można pozyskać reprezentanta Portugalii, nie stanowi dla nikogo żadnego problemu. Czerwone Diabły będą oczywiście chciały zatrzymać go u siebie. Rozmowy w sprawie przedłużenia umowy wciąż trwają, ale porozumienia jeszcze nie ma.

Ostatnio 31-latek został wyróżniony przez Premier League nagrodą dla najlepszego piłkarza miesiąca. W tym sezonie Bruno ma na swoim koncie 8 goli i 17 asyst w 30 meczach. Manchester United płacił za niego 65 milionów euro w styczniu 2020 roku.

