Bruno Fernandes do wzięcia. Za tyle Man United musi go sprzedać

Manchester United chce zatrzymać Bruno Fernandesa. Mogą być jednak zmuszeni do tego, żeby go sprzedać. Jak poinformował serwis Daily Express, w kontrakcie piłkarza jest zapisana suma odstępnego.

Manchester United wrócił i wygląda na to, że w przyszłym sezonie zagra w Lidze Mistrzów. Ten fakt mocno ułatwi rozmowy z zawodnikami na temat nowych kontraktów oraz potencjalnych transferów. Obecnie jednym z najważniejszych zadań włodarzy z Old Trafford jest przekonanie Bruno Fernandesa do pozostania w klubie. Umowa z Portugalczykiem wygasa latem przyszłego roku.

Co więcej, pomocnik generuje ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Media piszą o możliwych przenosinach do PSG lub Bayernu Monachium. Sytuacji nie ułatwia fakt, że Fernandes ma w kontrakcie zapisaną sumę odstępnego, która jest bardzo niska.

Z informacji opublikowanych przez serwis Daily Express wynika, że chodzi o kwotę rzędu 57 milionów funtów. Realia dzisiejszego futbolu sprawiają, że suma, za którą można pozyskać reprezentanta Portugalii, nie stanowi dla nikogo żadnego problemu. Czerwone Diabły będą oczywiście chciały zatrzymać go u siebie. Rozmowy w sprawie przedłużenia umowy wciąż trwają, ale porozumienia jeszcze nie ma.

Ostatnio 31-latek został wyróżniony przez Premier League nagrodą dla najlepszego piłkarza miesiąca. W tym sezonie Bruno ma na swoim koncie 8 goli i 17 asyst w 30 meczach. Manchester United płacił za niego 65 milionów euro w styczniu 2020 roku.