Bruno Fernandes nie jest pewny swojej przyszłości w Manchesterze United. Wielkie marki już zacierają ręce. O pozyskaniu Portugalczyka myślą Paris Saint-Germain oraz Bayern Monachium - informuje "CaughtOffside".

Paris Saint-Germain i Bayern Monachium powalczą o Bruno Fernandesa

Bruno Fernandes jest gwiazdą nie tylko Manchesteru United, ale również całej Premier League. Na Old Trafford nie wyobrażają sobie życia bez swojego kapitana. Reprezentant Portugalii jednak wciąż nie może osiągnąć porozumienia z klubem w sprawie nowej umowy. Obecny kontrakt wychowanka Boavisty obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.

Brak porozumienia Bruno Fernandesa z Manchesterem United sprawia, że topowe europejskie marki już się czają. Serwis „CaughtOffside” przekazuje bardzo ciekawe informacje. Otóż gwiazda Czerwonych Diabłów znajduje się w kręgu zainteresowań Paris Saint-Germain oraz Bayernu Monachium. Oba zespoły bacznie śledzą sytuację reprezentanta Portugalii.

Manchester United jednak zrobi wszystko, aby zatrzymać Bruno Fernandesa. Strata tak ważnego zawodnika może odbić się na zespole. Władze z Old Trafford zatem myślą tylko o nowym kontrakcie swojego kapitana. Paris Saint-Germain i Bayern Monachium musieliby wyłożyć kosmiczne pieniądze, aby przekonać Czerwone Diabły do rozstania z Portugalczykiem.

Bruno Fernandes w obecnym sezonie rozegrał 30 spotkań w koszulce Manchesteru United. Statystyki pomocnika są imponujące. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie osiem trafień, a także aż 17 asyst.