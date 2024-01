IMAGO / Paul Terry Na zdjęciu: Ivan Toney

Ivan Toney najpewniej opuści Brentford

Pszczoły szykują się na jego odejście

Potencjalnym następcą jest Maximilian Beier

Maximilian Beier zastąpi Ivana Toneya w Brentford?

Ivan Toney to napastnik, o którym marzą największe kluby Premier League z Arsenalem i Chelsea na czele. Zawodnik Brentford w przeciągu kilku miesięcy ma zmienić barwy klubowe, o czym mogą świadczyć poszukiwania następcy.

Według serwisu Caught Offside popularne Pszczoły już wytypowały odpowiedniego kandydata. Ponoć do Premier League ma trafić Maximilian Beier z TSG Hoffenheim.

– Byli otwarci na wydanie na niego 30 milionów euro, ale on nie chce jeszcze odchodzić, ponieważ ma świadomość, że obserwuje go wiele klubów Premier League, w tym Burnley, Everton i Liverpool. Chce zobaczyć, co wydarzy się latem – powiedział Christian Falk.