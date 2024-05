Borussia Dortmund aktualnie stoi przed szansą wywalczenia awansu do finału Ligi Mistrzów. Mimo wszystko los Edina Terzicia nie jest pewny. Ciekawe wieści przekazał As.com.

Borussia Dortmund może rozważyć zmianę trenera

Borussia Dormund w tej kampanii prezentuje dwa oblicza. To gorsze w Bundeslidze, gdzie aktualnie zespół z Signal Iduna Park legitymuje się bilansem 57 oczek. W każdym razie to wciąż pozycja premiująca dortmundczyków grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

W elitarnych rozgrywkach z kolei drużyna Edina Terzicia wciąż liczy się w walce o trofeum. Ostatnie pierwsze spotkanie półfinałowe Borussia będzie dobrze wspominać, pokonując PSG (1:0). Drużyna jest blisko gry w finale, który odbędzie się na słynnym stadionie Wembley już 1 czerwca. Mimo wszystko niepewna jest przyszłość Edina Terzicia, który ma jednak kontrakt do 2025 roku.

Dwa scenariusze przed Nuri Sahinem

As.com daje do zrozumienia, że wkrótce praca 41-latka ma zostać poddana analizie. Jednocześnie realny scenariusz może zakładać, że w klubie z Dortmund może dojść do zmiany trenera. Jednym z kandydatów jest Nuri Sahin, który wyraża gotowość do takiej roli.

Gdyby finalnie 35-latek nie otrzymał szansy od sterników BVB, to brana pod uwagę przez Sahina może być inna opcja. Besiktas Stambuł jest w trakcie poszukiwania nowego szkoleniowca po zwolnieniu Fernando Santosa. Właśnie umiejętności 52-krotnego reprezentanta Turcji mają być dobrze oceniane przez władze stołecznej ekipy.

