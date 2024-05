Borussia Dortmund zainteresowana gwiazdą Bundesligi

fot. Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Serhou Guirassy i Jadon Sancho

Serhou Guirassy może zamienić się Stuttgart na Borussię Dortmund

Borussia Dortmund w tym sezonie może cieszyć oczy kibiców poprzez występy na europejskiej scenie. Na dzisiaj ekipa Edina Terzicia jest blisko gry w finale Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu 1/2 finału Ligi Mistrzów pokonała PSG (1:0). Działacze klubu jednak nie chcą się tym zadowalać. Planują już letnie transfery do ekipy z dortmundzkiej drużyny.

Bild podaje, że Borussia jest poważnie zainteresowana pozyskaniem Serhou Guirassy’ego. 28-latek aktualnie broni barw VfB Stuttgart. W kontrakcie z ekipą z Bundesligi ma wpisaną klauzulę odstępnego, wynoszącą 20 milionów euro. To sprawia, że piłkarz budzi zainteresowanie czołowych ekip Premier League. Chociaż zawodnika też chce mieć u siebie Bayern Monachium.

W ataku BVB może zrobić się za ciasno

Źródło jednocześnie podaje, że zawodnik może być też kandydatem do tego, aby zastąpić Niklasa Fullkruga w Borussii. Guirassy ma być uważany za główny cel ekipy z Dortmundu do wzmocnienia ataku. Francuski napastnik pochodzenia gwinejskiego w tej kampanii błyszczy formą. W tym sezonie wystąpił w 27 spotkaniach, notując w nich 27 goli, licząc wszystkie rozgrywki. W klasyfikacji najlepszych strzelców ligi niemieckiej jest gorszy tylko od Harry’ego Kane’a z 25 trafieniami. Jeśli faktem stanie się transfer z udziałem Guirassy’ego do BVB, to z klubue mogą odejść Sebastien Haller lub Youssoufa Moukoko.

